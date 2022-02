Handelsbanken: – Dagens tall vil følges med argusøyne

Alle de tre toneangivende indeksene på New York-børsen endte i pluss onsdag. Best gikk det med Nasdaq som gikk opp 1,9 prosent, etterfulgt av S&P 500 og Dow Jones som gikk opp henholdsvis 1,3 prosent og 0,8 prosent.

Handelsbanken skriver i en rapport at torsdagens amerikanske inflasjonstall vil følges med argusøyne. I desember tiltok inflasjonen mer enn ventet, med en totalinflasjon helt oppe i 7 prosent, og kjerneinflasjon oppe i 5,5 prosent.

Videre press

«Og høyere skal det. Fortsatte kapasitetsutfordringer, ny stigning i mat- og energipriser og et videre press oppover på lønningene er nemlig ventet å heve totalinflasjonen videre til 7,3 prosent i januar. Mens kjerneinflasjonen ventes opp til 5,9 prosent», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Han mener vi særlig skal se opp for «bredden» i prisveksten i dag, samt styrken i den underliggende prisveksten; altså, månedsveksten justert for normalt sesongmønster. Skulle tallene igjen overraske på oppsiden i dag, mener Handelsbankens tallknusere at det vil kunne sette mer press på den amerikanske sentralbanken.

Tallene offentliggjøres klokken 14.30 norsk tid.