Den svenske sentralbanken, Riksbanken, holder reporenten uendret på 0 prosent, opplyser Riksbanken torsdag.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det på forhånd ventet at renten ville bli holdt uendret.

Sentralbankens prognose er som tidligere at beholdningen av verdipapir vil være tilnærmet uendret i 2022, mens beholdingen vil gradvis avta etter 2022.

I andre kvartal 2022 vil Riksbanken kjøpe obligasjoner for 37 milliarder svenske kroner for å kompensere for obligasjoner som forfaller.

Den svenske sentralbanken indikerer nå at styringsrenten vil øke i andre halvår 2024 til 0,06 prosent. 1. kvartal 2025 økes den til 0,31 prosent.

TDN Direkt