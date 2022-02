Stadig sjokkhøye USA-priser

Tall fra amerikanske myndigheter viser torsdag at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 0,6 prosent fra desember til januar. Fra januar i fjor steg prisene 6,0 prosent.

Totalinflasjonen var 0,6 prosent på månedsbasis og 7,5 prosent på årsbasis. Sistnevnte er den høyeste notering siden februar 1982, da inflasjonen kom inn på 7,6 prosent.

Konsensus pekte mot 5,9 prosent i kjerneinflasjon og 7,3 prosent i totalinflasjon på årsbasis, og henholdsvis 0,5 og 0,6 prosent på månedsbasis.

Mat, elektrisitet og bolig var de største bidragsyterne til totalinflasjonen.

«10-åring» på 2-tallet

Det er fortsatt et stykke opp til rekordnoteringene for totalinflasjonen, som toppet ut over 14 prosent i fem måneder på rad i første halvår 1980. 14,8 prosent fra mars dette året er en rekord som fortsatt står.

6,0 prosent kjerneinflasjon på årsbasis er den høyeste noteringen siden august 1982.

Etter dagens inflasjonstall priser markedet ifølge Bloomberg inn en renteøkning på et helt prosentpoeng innen juli. Renten på den amerikanske «10-åringen» har reagert med å sprette opp rundt 6 basispunkter, og har dermed brutt over 2,00-merket for første gang siden august 2019.

«2-åringen» er torsdag ettermiddag norsk tid opp rundt 10 basispunkter til 1,45 prosent.

