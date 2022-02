Tall fra amerikanske myndigheter viste torsdag at totalinflasjonen i januar var 0,6 prosent på månedsbasis og 7,5 prosent på årsbasis.

Sistnevnte er den høyeste notering siden februar 1982, da inflasjonen kom inn på 7,6 prosent.

«Kraftig oppgang i oljeprisen er en del av historien, men også underliggende inflasjon (utenom energi og mat) er høy og endte på 6 prosent. Det er fortsatt prisene på varer som øker mest fra måned til måned, men også prisene på tjenester stiger nå relativt mye som følge av at økonomien åpner mer og mer opp», skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sin ukesrapport.

Vil avta

De to strategene påpeker at det er noen forhold som fremover tilsier at årsveksten i prisene snart vil avta.

Blant annet regner de med en mer moderat oppgang i oljeprisen, samt en stabilisering av bilprisene. Når pandemien slipper taket, og det blir enklere å få tak i arbeidskraft, forventer de også at lønns- og prisveksten i tjenestesektoren vil avta noe.

På tross av disse faktorene vil imidlertid inflasjonen være høyere enn før pandemien.

«Uansett, etter alt å dømme kommer vi til å se en kombinasjon av sterk vekst og relativt høy inflasjon fremover, en kombinasjon som normalt er gunstig for inntjening og aksjer. Tidsvis, når rentesynet løftes mye, blir det imidlertid uro», avslutter Bruce og Bernhardsen.

Ekstreme utslag

Bruce og Bernhardsen påpeker at at de høye amerikanske inflasjonstallene denne uken på nytt første til at markedet oppjusterte, allerede høye, forventninger til renteøkninger fra Fed.

«Både den siste tiden og i kjølvannet av det høye inflasjonstallet har vi sett til dels ekstreme utslag i rentemarkedet. 2 års statsrente i USA steg for eksempel 0,21 prosentpoeng etter inflasjonstallet, den største oppgangen på en dag siden juni 2009», skriver Bruce og Bernhardsen, og trekker frem at markedet samtidig har gått langt i å prise inn en renteøkning på 0,5 prosent på rentemøtet i mars.

Den amerikanske sentralbanken hever vanligvis renten med 0,25 prosent pr. rentemøte. Sist gang renten ble hevet med 0,5 prosent var er nesten 22 år siden, i mai 2000.

«Spør du markedet er det til og med en viss sannsynlighet for at Fed setter opp renten før mars, utenfor de ordinære rentemøtene», påpeker strategene.