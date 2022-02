Oljeprisene tok et nytt steg nærmere 100 dollar fredag etter uttalelser fra sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Det hvite hus om at en russisk invasjon av Ukraina bare kan være «dager unna».

President Joe Bidens telefonsamtale med president Vladimir Putin på lørdag skal ikke ha gitt grunn til optimisme, ifølge Pentagon.

Tidligere mandag var frontkontrakten for Brent-oljen oppe i 96,16 dollar pr. fat, nivåer vi ikke har sett siden 2014. Utover ettermiddagen har prisene trukket seg tilbake, og kontrakten står i skrivende stund i 93,80 dollar pr. fat.

Are Haram kommenterer krigsfaren mellom Ukraina og Russland og hvordan det driver olje, gass og energiprisene i været. Det slår direkte ut for norsk økonomi

En dobbelsmell truer

En oljepris på 100 dollar truer med å gi verdensøkonomien en dobbelsmell i form av å hemme veksten og å fyre opp en allerede rekordhøy inflasjon. Den store hodepinen for Federal Reserve og andre store sentralbanker er hvordan inflasjonen kan håndteres uten at verdensøkonomien sporer av.

– Oljesjokket gir næring til det som nå er et bredere inflasjonsproblem. Det er greie sjanser for at veksten i verdensøkonomien svekkes betydelig, sier Peter Hooper til Bloomberg. Den globale analysesjefen i Deutsche Bank satt i Federal Reserve-styret i mer enn 26 år frem til 1999.

– Det siste vi trenger

Ifølge Shok-modellen Bloomberg Economics opererer med, vil et oppsving i oljeprisene til 100 dollar innen utgangen av februar løfte inflasjonen med rundt 0,5 prosentpoeng i andre halvår – i både USA og Europa.

Goldman Sachs, som ser oljeprisene i 100 dollar i løpet av tredje kvartal, øyner en effekt på 0,6 prosentpoeng på totalinflasjonen.

IMF høynet nylig 2022-prognosen for gjennomsnittlig konsumprisvekst i utviklede økonomier fra 2,3 til 3,9 prosent. I fremvoksende økonomier og u-land estimeres den til 5,9 prosent.

«Med den høyeste inflasjonen på flere tiår og en usikkerhet rundt inflasjonsutsiktene verden ikke har sett før, er et nytt oppsving i energiprisene det siste verdensøkonomien trenger. Men det er det den får», skrev HSBC-økonomene Janet Henry og James Pomeroy ifølge Bloomberg i en rapport tidligere i februar.

Duo frykter resesjon

Sjefstrateg for amerikanske aksjer i Morgan Stanley og en høylytt «Wall Street bear», Michael Wilson, mener en potensiell Ukraina-krig vil blåse over aksjemarkedene som «polar vortex» – iskalde virvelvinder fra polområdene.

Han skriver ifølge nyhetsbyrået i et kundenotat at et oppsving i energiprisene «etter vårt syn vil ødelegge etterspørsel og kanskje sende mange økonomier rett inn i resesjon», med energiaksjer mest i faresonen i en eventuell korreksjon.

Makroøkonom for India og Sørøst-Asia i Oxford Economics, Priyanka Kishore, tar også R-ordet i sin munn.

– Risikoen for resesjonsaktige tilstander i noen land kan øke med en vedvarende rask oppgang i energiprisene, spesielt hvis finanspolitikken strammes merkbart inn. Forhåpentlig er dette ikke dråpen som får begeret til å renne over, sier hun til Bloomberg.

Kishore anslår at en økning i oljeprisen på 10 dollar spiser rundt 0,2 prosentpoeng av veksten i verdensøkonomien.