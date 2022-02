Norges Bank var den første større sentralbanken til å varsle rentehevinger etter pandemisjokket, og blant de første til faktisk å heve renten. I år ventes tre–fire rentehevinger til, og oljeprisen har steget kraftig. Det er ikke nok. Danske Bank tror at norske kroner vil svekke seg det neste året.

Den valutaen som vil stikke fra feltet er amerikanske dollar.

For kronen betyr det at en dollar stiger fra 8,93 nå til 9,63 det kommende året. Mot euro svekkes kronen fra 10,10 til 10,40. Selv mot svenske kroner går det mot en ørliten svekkelse.

Det siste halvåret har kronen styrket seg med 3,4 prosent mot euro og holdt seg nesten uendret mot (en stadig sterkere) dollar.

Sentralbankene styrer

Den viktigste faktoren i valutamarkedet den siste måneden har vært rushet av haukaktige signaler fra verdens sentralbanker. Danske Bank er nå overbevist om at Fed i mars hever med 50 basispunkter, og at renten deretter heves med en kvarting ved hvert av de seks gjenværende rentemøtene i år. Det betyr en samlet renteheving på 2 prosentpoeng i løpet av året.

Danske Banks valutakursprognoser

Nå 1 måned 3 måneder 6 måneder 12 måneder USDNOK 8,93 9,03 9,20 9,37 9,63 EURNOK 10,10 10,20 10,30 10,40 10,40 SEKNOK 0,95 0,98 1,00 0,99 0,98 EURUSD 1,13 1,13 1,12 1,11 1,08 Kilde: Danske Bank

Bank of England har begynt sine hevinger, og nå utelukker selv ikke ESB en renteheving før nyttår.

Den eneste gjenværende duen er dermed Riksbanken, som fortsatt varsler uendret rente til andre halvdel av 2024.

Oljen snur ned

For norske kroner har oljeprisen tidvis vært svært viktig. Så langt i år har prisen steget fra 79 til 95 dollar mandag morgen, før den trakk like under 94 dollar utover ettermiddagen.

Danske Bank tror imidlertid ikke at oljeprisen vil holde seg utover året.

«Med utsikter til mer tilbud fra OPEC+, en potensiell atomavtale med Iran og en rekyl for dollaren, er det rom for lavere oljepris utover året», skriver sjefanalytiker Kristoffer Kjær Lomholt i en valutaanalyse.

«NOK har sett støtte særlig på kort sikt fra mindre covid-frykt og strømmene som støtter råvarer, energi og verdier fra slutten av fjoråret, men har totalt sett vært ganske volatil den siste måneden, og handles nå under 10,10-nivå», skriver han.

Lomholt viser dessuten til at norsk vekst vil bremses av mangel på arbeidskraft, økte lønnsvekst og høyere inflasjon.

Kasteball ved uro

Utover året vil kronen tynges av globale investeringsstemninger, strammere likviditet, mindre kjøp av kroner for statsbudsjettet og svekket risikoappetitt.

«Dette gjør kronen sårbar for negative nyheter», advarer Lomholt.

Norske kroner har tradisjonelt svekket seg klart når nervøsiteten har rammet markedene.

Danske Bank beholder sin prognoser 12 måneder frem for EURUSD på 1,08.

Den største usikkerhetsfaktoren er om inflasjonen avtar raskere enn ventet. Bildet vil også endre seg betydelig om global industri løfter seg, noe som særlig kan løfte euro og norske kroner. Blir derimot geopolitikken enda mer dyster, vil kronen være blant valutaene som taper mye på det.