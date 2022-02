Høye inflasjonstall kan gi heving på mellommøte

Onsdag er det duket for inflasjonstall fra Storbritannia, etter at inflasjonstallene for USA forrige uke overrasket på oppsiden av konsensusforventningene og sendte renteforventningene markant opp.

Oxford Economics noterer mandag at de venter at også britiske inflasjonstall vil overraske på oppsiden – og dessuten være bredere basert enn ventet på forhånd. I desember la konsumprisindeksen i Storbritannia seg på 5,4 prosent på årsbasis.

Samtidig venter Oxford Economics at inflasjonen i Storbritannia ikke vil toppe ut før i april – og at tallet da vil legge seg på 7,5 prosent grunnet høyere enn ventet vekst innen energipriser.

Analysehuset har videre også skrudd opp forventningene til prisveksten for helåret 2022 grunnet at de har oppjustert estimater på både olje- og gasspriser gjennom året.

«Svært høy inflasjon vil bety at 2022 vil gi trang økonomi for husholdningene, men vi forventer at inflasjonen vil falle betraktelig tilbake neste år, og vår modellering antyder at sjansene for et skifte til et høyinflasjonsregime forblir lave», skrives det om langtidsutsiktene.

Mizuho noterer mandag at dersom tallene kommer inn høyere enn ventet, bør investorer begynne å vurdere sannsynligheten for at Bank of England vil komme til å heve renten allerede før det neste rentemøtet i banken.

«Akkurat som heving på mellommøte har blitt lagt på bordet for Fed, bør markedet også vurdere denne muligheten i Storbritannia», sier analytikere ved den japanske banken.

