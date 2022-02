USA-priser overrasker stort

Tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser tirsdag at produsentprisene (PPI) i USA steg 1,0 prosent fra desember til januar, mot konsensus på 0,5 prosent.

Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, var opp 0,9 prosent på månedsbasis, mot ventet oppgang på 0,4 prosent.

På årsbasis er produsentprisene opp 9,7 prosent, som er nær rekordhøyt for tallrekken som går tilbake til 2010 og godt over konsensus på 9,1 prosent.

Kjerne-PPI har steget 8,3 prosent i samme periode, mot ventet 7,9 prosent.

New York-indeks skuffer stort

Ellers på makrofronten i USA viser tall fra New York Federal Reserve at Empire Manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i (delstaten) New York, kom inn på pluss 3,1 poeng i februar.

Konsensus for indeksen som måler forventningene hos innkjøpssjefene i industrien lå på 12,15. I desember var indeksen på minus 0,7 poeng.

Empire Manufacturing-indeksen følges tett av investorer og markedsaktører for innsikt om industrien i delstaten – både nåværende situasjon og hvor den er på vei, da denne kan gi en pekepinn på forholdene på landsbasis.

En positiv indeksnotering peker mot en forbedring av markedsforholdene.

