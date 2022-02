Venter at oppgangen i eurosonen vil fortsette

Foreløpige tall viste tirsdag at BNP i eurosonen var opp 4,6 prosent på årsbasis i fjerde kvartal 2021, mens på kvartalsbasis var BNP opp 0,3 prosent. Dette var på linje med konsensusestimatene.

Capital Economics skriver i en oppdatering at den lille økningen bekrefter at regionens økonomi slet på slutten av 2021. Men med omikron under kontroll og lettelser i tiltakene, forventer analysebyrået at oppgangen gjenopptas. I mellomtiden har arbeidsmarkedet tatt seg opp igjen og fremstår stadig strammere.

Det er imidlertid fortsatt store variasjoner blant medlemslandene, bemerker analysehuset.

Der nederlandsk BNP nesten er 3 prosent høyere enn slutten av 2019, er Spanias BNP fremdeles 4 prosent lavere.

Samlet sett forventer de at økonomien i eurosonen vil fortsette å vokse de kommende kvartalene, godt hjulpet av det store potensialet i de turistavhengige økonomiene i sør. Men forsyningskjedeproblemer er fortsatt akutte og den høye inflasjonsraten tærer på forbrukernes kjøpekraft, skriver Capital Economics videre.

Ellers solgte Tyskland femårige statsobligasjoner til en positiv rente for første gang på fire år på en auksjon tirsdag.

Av andre nøkkeltall viste ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland 54,3 poeng i februar – sammenlignet med 51,7 poeng foregående måned.

(TDN Direkt)