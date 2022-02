Superinvestor advarer mot inflasjon

Presidenten av St. Louis Federal Reserve, James Bullard, kom på torsdag med en advarsel om en potensiell krise dersom sentralbankene ikke iverksetter kraftige renteøkninger, skriver CNBC.

«Risikoen for at dette kan komme ut av kontroll er større nå enn den har vært på en generasjon», sa Bullard under en konferanse hos Columbia University.

Federal Reserve-presidenten har tatt til orde for renteøkninger på et helt prosentpoeng innen juli, i et forsøk på å demme prisstigninger som går i det raskeste tempoet på 40 år.

«Vi risikerer at inflasjonen ikke forsvinner, og at 2022 blir det andre året på rad med ganske høy inflasjon. Fed bevege seg raskere og mer aggressivt enn vi ville ha gjort under andre omstendigheter», sa Bullard videre under konferansen.

Fed har indikert at de potensielle rentehevingene vil begynne i mars, noe som blir den første økningen på mer enn tre år.

– Den største trusselen, unntatt atomkrig

Den 98 år gamle Charlie Munger, nestlederen i Berkshire Hathaway, kommer med en advarsel angående inflasjon under en konferanse på onsdag, skriver CNBC.

«Det er den største faren vi sannsynligvis har, bortsett fra en atomkrig», sa Munger da han ble spurt om inflasjon under konferansen.



Den amerikanske konsumprisindeksen har steget 7,5 prosent år over år, en ny topp på fire tiår. Munger trekker frem blant annet at inflasjonen var drivkraften som førte til Romerriket kollaps.

«Inflasjon er et veldig alvorlig tema. Du kan hevde at det er måten demokratier dør på. Det er en enorm fare. Hvis du overdriver det for mye, ødelegger du sivilisasjonen din», sa han videre under konferansen.