Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslår foreløpig at inflasjonen i 2022 blir 2,6 prosent.

Om et par uker kommer det endelige anslaget, som vil legges til grunn for årets lønnsoppgjør. Etter inflasjon på 5,3 prosent i desember, har det haglet med varsler om høye lønnskrav i år for å kompensere for dette. TBU-anslaget er altså en halvering av inflasjonstakten i desember.

Opp 3 prosent

TBU-tallene viser at årslønnsveksten i industrien ble 3 prosent, altså litt over rammen fra oppgjøret på 2,7 prosent.

I varehandelen var lønnsveksten hele 4,75 prosent. De statlig eide Spekter-bedriftene, statsansatte og særlig kommunalt ansatte havnet nederst, med 2,9, 2,8 og 2,7 prosent lønnsvekst.

– Som anslått

– TBU-rapporten viser at lønnsveksten i industrien ble om lag som anslått i mellomoppgjøret i fjor, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

– I industrien har lønnsveksten ligget tett på den rammen som ble anslått av NHO, i forståelse med LO. Dette tilsier at rammeanslaget har vært troverdig, samtidig som andre grupper har fått minst like mye, mener Dørum.

Sett over en lenger periode ligger lønnskostnadsandelen nå noe høyere enn snittet de siste 20 årene. Dette betyr at arbeidstakerne har tatt del i den verdiskapingen som skjer i industrien.

Lønnskravene kommer

Akademikerne er derimot kritiske, og viser til at industrien stikker av for andre år på rad.

– Siden privat og offentlig sektor konkurrerer om de samme folkene, bidrar dette til at offentlig sektor får en utfordring med å beholde og rekruttere kompetanse, sier konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.