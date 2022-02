Økonomene i JPMorgan mener at Federal Reserve (Fed) – altså den amerikanske sentralbanken – vil trolig heve renten med 25 basispunkter i ni rentemøter på rad i et forsøk på å få bukt med inflasjonen.

Banken føyer seg dermed inn i rekken av banker på Wall Street som tror på en raskere innstramming i pengepolitikken, etter at inflasjonen var på sitt høyeste siden 1982 i januar, skriver Bloomberg. Da steg prisene med hele 7,2 prosent.

«Vi ser nå at Fed vil høyne renten med 25 basispunkter i hver av de neste ni rentemøtene, med en rentepolicy som vil nå et mer nøytralt standpunkt innen tidlig neste år,» skriver økonomene ledet av sjeføkonom Bruce Kasman i et notat.



Storbanken Goldman Sachs spår på sin side syv rentehevinger i år, opp fra det tidligere anslaget på fem.

– Betydelig skifte

Om inflasjonen mener økonomene at det kan være en såkalt «feedback loop» mellom sterk vekst, kostnadspress og atferden i privat sektor. Denne vil fortsette, uavhengig om prispresset man ser i energisektoren eventuelt vil avta.

«Risikoen for at sentralbanker gjør et skifte og anser et behov for å generere saktere vekst – og den tilhørende virkningen på de globale finansielle forholdene – er nå den mest betydelige trusselen mot et ellers sunt, globalt bakteppe», skriver JPMorgan.

Bankens analyse kommer etter at presidenten for Chicago Fed, Charles Evans, uttalte at det er et behov for et betydelig skifte i den amerikanske pengepolitikken.

«Den nåværende pengepolitikken er i ubalanse og trenger betydelige justeringer», sa han på en konferanse i New York City på fredag, og viste til den høyeste inflasjonen i landet på 40 år.