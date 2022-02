Handelsbanken: – Rentefrykten har dempet seg

«I kjølvannet av rentereferatet fra Fed sist uke, har vi sett at noe av den mest umiddelbare rentefrykten har dempet seg litt», skriver Handelsbanken i en ny rapport.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov mener utspill fra flere sentrale Fed-personer før helgen tyder på at de ikke sikter inn mot en dobbelheving eller eventuelt en renteheving allerede i forkant av det oppsatte mars-møtet selv om de er klart innstilt på å heve renten.

Gitt dette bakteppet priser ikke lenger markedet en overveiende sannsynlighet for en dobbelheving i mars. Tallknuserne er nå mer innstilt på at det blir en «ordinær» økning på 25 basispunkter. Ifølge sjeføkonomen ser markedet for seg totalt seks hevinger i år, mot tidligere forventninger på 6-7 hevinger.

«Gitt signalene fra Fed i det siste, må vi nok se en eventuell større oppsideoverraskelse i inflasjonstallene for å flytte disse forventningene mer opp igjen», skriver Handelsbanken.