Foreløpige tall viste mandag at innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) i eurosonen var 55,8 i februar, mot 52,3 foregående måned. På forhånd var det ventet en indeks på 52,7 poeng, ifølge Trading Economics.

Commerzbank skriver at lettelsen av coronarestriksjoner i eurosonen har hatt effekt, og at aktiviteten i tjenestesektoren har økt betydelig.

For tjenestesektoren var PMI 55,8 i perioden, mot 51,1 i foregående måned og mot ventet 52,0.

Det kom også positive nyheter fra industrien, skriver Commerzbank videre, hvor det ser ut til at forsyningsflaskehalsene avtar.

Ifølge Capital Economics antyder PMI-økningen at aktiviteten tar seg godt opp, og støtter deres syn om at BNP vil stige med rundt 0,5 prosent på kvartalsbasis i første kvartal 2022. Analysebyrået mener også at det er tegn på at problemene i forsyningskjeden er i ferd med å avta spesielt i Tyskland. Både leveringstider og ordrebøker minsker, til tross for at de fremdeles høye.

Commerzbank tror imidlertid ikke at den europeiske sentralbanken vil like inflasjonspresset, som fremdeles er svært høyt. Både komponent- og salgspriser har ifølge Commerzbank vært høye også i februar, og forbrukerne må forvente prisstigningen å fortsette de neste månedene.

(TDN Direkt)