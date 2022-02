– Olje og gassprisen vil fortsette oppover

Kraftig økte gass- og oljepriser vil trolig trekke inflasjonen opp både i Norge og Europa for øvrig.

– Dette er dårlig nytt, men man får ikke åpnet gassrørledninger med å endre renten, sier Are Haram, som ikke tror at Norges Bank eller ESB ser seg nødt til å forsere rentehevingene som svar på den økte inflasjonen.

Vladimir Putin ga verden et lite sjokk mandag da landet anerkjente de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Ukraina. Fordømmelsen har ikke latt vente på seg, og verdens finansielle markeder har vært urolige gjennom dagen. Det skyldes mer frykten for uroen og konflikten i seg selv enn at Russland betyr så mye direkte for verdensøkonomien.

– Oslo Børs er samtidig litt kork oppå havet her, hvor Oslo Børs stiger mens de andre svekkes. Men markedene er urolige og nervøse.