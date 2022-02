Overraskende positive innkjøpssjefer i USA

Den sammenstilte innkjøpssjefsindeksen (PMI) i USA kom inn på 56,0 i februar, viser foreløpige tall fra IHS Markit. Dette er opp fra 51,1 i januar.

Foreløpig PMI for tjenestesektoren var 56,7 i perioden, opp fra 51,2 i januar og også godt over forventede 53,0.

Industri-PMI kom inn på 57,5, opp fra 55,5 i januar og også over konsensus på 56,0.

– Den økonomiske veksten akselererte kraftig i februar, etter at smitteverntiltakene for å stagge omicron-bølgen ble skalert ned. Tilbakemeldingene er at etterspørselen har tatt seg opp igjen, og at flaskehalsene på tilbudssiden – i form av tilgang på både komponenter og arbeidskraft – modererte seg, sier sjeføkonom Chris Williamson i IHS Markit i en kommentar.

