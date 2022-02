Stadig flere land slutter seg til sanksjoner mot Russland etter at president Vladimir Putin mandag kveld anerkjente de pro-russiske utbryterregionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater.

Tirsdag ga også den russiske nasjonalforsamlingen, på forespørsel fra Putin, grønt lys til at den russiske hæren kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

Eskaleringen sendte Brent-oljen opp i nesten 100 dollar tirsdag, men onsdag har den stabilisert seg rundt 97 dollar pr. fat i påvente av ytterligere utvikling i Ukraina. I 2011-14 holdt prisen seg over 120 dollar i lange perioder, og oljeanalytikere åpner for priser langt over dette hvis russisk oljeeksport skulle rammes av sanksjoner.

Russland eskalerer konflikten og det sender Oslo Børs motsatt vei av andre børser, forklarer Are Haram

Frykter for bensinprisen

Det vil i så fall stikke kjepper i hjulene for Federal Reserve i deres kamp mot inflasjonen, mener flere økonomer CNBC har snakket med.

– Oljeprisen er trolig opp 10-15 dollar på grunn av konflikten. (...) Vedvarer dagens prisnivåer, vil det sannsynligvis legge 30-40 cent pr. gallon på prisen for blyfri bensin. Det er så mye som 0,5 prosentpoeng på årlig konsumprisvekst, og vi er allerede på 7,5 prosent, sier sjeføkonom Mark Zandi i Moody's Analytics.

– Min følelse er at dette virkelig kompliserer Feds arbeid for å stagge inflasjonen og å komme tilbake til full sysselsetting, legger han til.

HAR SKUMLE PLANER: Russlands president Vladimir Putin. Foto: Bloomberg

Skulle amerikansk totalinflasjon komme seg opp på 8-tallet, vil det være for første gang siden januar 1982.

Tall fra AAA (American Automobile Association) viser at amerikanerne tirsdag betalte i snitt 3,53 dollar pr. gallon blyfri (ca. 8,26 kroner literen, red. anm.), 90 cent mer enn for et år siden og 21 cent mer enn i forrige måned.

Hvor stor skade på veksten?

Mens høyere oljepriser først er en katalysator for inflasjon, kan de ifølge økonomer etterhvert bli inflasjonsreduserende hvis de høye prisnivåene vedvarer og skader veksten.

– Ukraina-utviklingen gjør ting mer komplisert. Det finnes et scenario der skaden på veksten blir mer betydelig. Det finnes også scenarier der prisveksten ikke er så skadelig for veksten og gir næring til inflasjonen, sier sjeføkonom Bruce Kasman i JPMorgan til CNBC.

Han venter at Fed vil heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på mars-møtet, og mener eskaleringen i Ukraina svekker argumentasjonen for en heving på 0,5 prosentpoeng. Kasmans prognose er ytterligere seks renteøkninger i løpet av 2022.