Kaoset på verdens finansmarkeder er komplett torsdag morgen etter at Russland har innledet en invasjon av Ukraina. Oljeprisene har føket over 100 dollar for første gang siden 2014, mens gassprisene naturligvis også stiger kraftig.

Frontkontrakten for Brent-oljen står torsdag morgen i 102,99 dollar pr. fat, en oppgang på over 6 prosent hittil i dagens handel. WTI-oljen stiger 6 prosent til 97,63 dollar.

Dobbel økonomisk smell

Oppgangen i oljeprisene representerer en dobbel smell for verdensøkonomien, i form av både svakere vekst og høyere inflasjon.

Dette er en urovekkende kombinasjon for Federal Reserve og andre sentralbanker som allerede har den høyeste inflasjonen på flere tiår å bekjempe – og helst uten å drepe gjeninnhentingen i verdensøkonomien i kjølvannet av pandemien.

Ifølge en analyse gjort av Bloomberg Economics blir Saudi-Arabia og Russland de største vinnerne i oljeprisoppgangen, i tillegg til mindre oljeeksportører som De forente arabiske emirater. De største taperne vil være energiimportører som Sør-Korea, India og Japan.

Aggressive renteøkninger

Men med oljepriser på disse nivåene vil det meste av verden være tapere, ettersom både selskaper og forbrukere vil se regningene øke og kjøpekraften bli skviset av dyrere mat, transport og oppvarming.

– Oljeprisoppgangen vil intensivere presset på sentralbanker verden over for å fremskynde innstramningen og heve rentene mer aggressivt for å holde inflasjonsrisikoen i sjakk, sier seniorøkonom Chua Hak Bin hos Maybank i Singapore til nyhetsbyrået.

JPMorgan advarer, som oljeanalytikere også her hjemme gjorde tidligere denne uken, mot oljepriser på opptil 150 dollar pr. fat. På disse nivåene vil veksten i verdensøkonomien nesten stoppe opp, skriver storbanken ifølge Bloomberg i en oppdatering.