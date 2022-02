Bedring for Chicago Fed

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks var 0,69 poeng i januar, sammenlignet med reviderte +0,07 måneden før (-0,15), ifølge Trading Economics.

Indeksen er et vektet snitt av 85 indikatorer som skal illustrere den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien. En indeks på null poeng indikerer at den nasjonale økonomien vokser i takt med historisk trend, og positive verdier indikerer vekst over historisk snitt.

TDN Direkt