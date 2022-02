Mindre sannsynlig med renteøkning på 50 basispunkter fra Fed i mars

Situasjonen med Russland og Ukraina gjør sannsynligheten for en renteøkning på 50 basispunkter fra Federal Reserve i mars mindre sannsynlig. Det skriver Danske Bank-strateg Anders Johansen i en kommentar torsdag.

Ifølge markedspriser har sannsynligheten gått ned fra 40 prosent onsdag til rundt 25 prosent torsdag.

«Vi argumenterer imidlertid for at situasjonen driver prisene på energi og råvarer opp, noe som betyr at det underliggende inflasjonspresset fortsatt er svært høyt», skriver han.

Sentralbanken har dermed ikke luksusen til å ta hensyn til flere faktorer når pengepolitikken skal justeres. Hvis Federal Reserve bestemmer seg for å øke med 25 basispunkter, mener Danske Bank at det fortsatt er stor sannsynlighet for å sentralbanken trenger å øke med 50 basispunkter på et senere tidspunkt, spesielt hvis spenningene i Ukraina avtar.

For Den europeiske sentralbanken (ESB) mener Danske Bank at situasjonen vil gi en noe lavere normaliseringsbane. Uansett ventes ESB å avslutte APP-programmet, men sannsynligvis først innen tredje kvartal, og de vil trolig ikke sende noen signaler om nært forestående renteøkning før etter at nedtrappingen av aktivakjøp er fullført.

TDN Direkt