Tall fra NAV viser fredag at 64.400 personer var registrert som helt arbeidsledige i slutten av februar, tilsvarende 2,3 prosent. Dette er ned fra 2,6 prosent i januar.

Konsensus pekte ifølge TDN Direkt mot en registrert (ujustert) ledighet på 2,4 prosent.

Lavest siden før finanskrisen

– Justert for sesongvariasjoner er nå antallet helt ledige lavere enn før pandemien, nær to år etter den store nedstengningen 12. mars 2020. Vi må faktisk helt tilbake til før finanskrisen i 2008 for å finne et lavere nivå. Vi ser også at etterspørselen etter arbeidskraft er på et rekordhøyt nivå med mange nye utlyste stillinger, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen, i en kommentar.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 80.500 personer, eller 2,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 38.900 registrert som delvis ledige.

Dermed er 119.400 registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Dette er ned fra 4,5 prosent i januar.

9.500 færre arbeidssøkere

I løpet av februar ble 12.700 nye arbeidssøkere registrert hos NAV. Dette tilsvarer rundt 600 pr. virkedag, ned fra 1.000 i januar. 17 prosent oppgir permittering som årsak til at de registrerte seg, mot 50 prosent i januar.

Justert for sesongvariasjoner falt antallet arbeidssøkere med 9.500 fra januar.

9.200 av de hele ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 13.200 av de delvis ledige. De permitterte utgjør ved utgangen av februar totalt 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet i reiseliv

Ved utgangen av februar var det fortsatt reiseliv og transport som hadde den høyeste andelen helt ledige, med 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Lavest er den stadig innen undervisning og akademiske yrker, begge med 0,6 prosent.

Andelen delvis ledige er også høyest innen reiseliv og transport (3,9 prosent), og lavest innen akademiske yrker (0,4 prosent).