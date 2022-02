DNB Markets: – Usikkerhet vil trolig bli en del av hverdagen

Det vil være umulig på nåværende tidspunkt å spå utfallet av konflikten i Ukraina og mest sannsynlig vil vi se store endringer fra dag til dag. Usikkerhet vil trolig bli en del av hverdagen de neste ukene. Det skriver Ole A. Kjennerud i DNB Markets i en kommentar torsdag kveld.



Gitt dette, bør vi legge vekk tanken om forventningsrette anslag, og heller operere med scenarioer og en gradvis tilpasning basert på hva vi lærer dag for dag, mener strategen. I verste fall står vi overfor en serie med konflikter. Kan for eksempel Russlands invasjon av Ukraina bane vei for en kinesisk overtakelse av Taiwan, spør Kjennerud.

Russland og Kina

«Er dette starten på en ny geopolitisk akse mellom Russland og Kina på den ene siden og de vestlige maktene, Japan og Australia på den andre siden? I så fall, handler dette egentlig mer om idelogi og en kamp mellom demokrati mot diktatur, enn territorielle disputter? Kanskje», skriver han.



I beste fall stopper Russland av seg selv, etter at de østlige delene av Ukraina er tatt. Kina kan dessuten benytte konflikten til å bedre forholdet sitt til USA, som på lang sikt kan føre til en revers i geopolitiske spenninger i Stillehavsregionen.



Gjennomslaget fra energiprisene til konsumprisindeksen kommer raskt og er betydelig. Krisen vil kunne løfte den samlede prisveksten med minst en prosentenhet, trolig en god del mer, ifølge strategen.



I tillegg er Russland og Ukraina store eksportører av matvarer som korn og matolje. De to landene står for rundt en fjerdedel av global kornproduksjon, og 80 prosent av eksport av solsikkefrø. Veksten i energi- og matvareprisene i eurosonen er allerede høy, og vil trolig stige atskillig mer i tiden som kommer.



Om dette gir et vedvarende løft i inflasjonen er høyst usikkert. Til nå er det ingen ting som tyder på at lønningene i eurosonen stiger i samme takt som konsumprisene. Oppgangen i prisveksten fungerer derfor som en vekstbrems for økonomien fordi den gir en betydelig nedgang i husholdningenes kjøpekraft. Denne nedgangen kan trigge lavere forbruksvekst, og derfor også lavere inflasjonsutsikter over tid.



I USA er det få gode argumenter til at økonomien vil rammes nevneverdig av konflikten. Kanskje vil krigsfrykt trigge mer forsiktighet blant amerikanske husholdninger, men effekten blir neppe stor. Så lenge ikke markedene rakner fullstendig, er det derfor heller ingen gode grunner til at Fed allerede nå vil endre kurs som følge av det som nå skjer i Ukraina, mener Kjennerud.

ECB

I Europa er det annerledes. På kort sikt vil krigen gi høyere inflasjon enn ECB har lagt til grunn, som isolert sett er et argument for at de ekspansive tiltakene kan avsluttes raskere enn planlagt. Men så lenge lønnsveksten i eurosonen er lav, er det få grunner til at ECB bør bli bekymret for at inflasjonen er i ferd med å feste seg på høye nivåer, slik tilfellet er i USA.



«Derfor er trolig også konflikten en kilde til forsiktighet i den europeiske sentralbanken. ECB kan muligens komme til å avslutte verdipapirkjøpene på møtet i mars, men krigen er et godt argument for å se det litt an. ECB kan være fristet til å signalisere at rentene snart skal opp, men med en russisk invasjon på grensen til EU vil trolig Lagarde avvente litt til før hun kommer med denne beskjeden. Det betyr selvsagt ikke at ECB vil avstå helt fra å heve renten i år. Det handler mer om timing, og nå er kanskje ikke tiden til å forsterke nervøsiteten i markedene», konkluderer Kjennerud.

TDN Direkt