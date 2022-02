Russland øker renten kraftig

Den russiske sentralbanken setter styringsrenten opp til 20 prosent fra 9,50 prosent, går det frem av en pressemelding mandag.

«Eksterne forhold for russisk økonomi har endret seg drastisk. Renteøkningen vil sikre en oppgang i innskuddsrentene nødvendig for å kompensere for økt rubelsvekkelse og inflasjonsrisiko. Dette trengs for å støtte finansiell stabilitet og prisstabilitet, og for å beskytte innbyggerne for verdifall på sparepengene», heter det i meldingen.

Renteøkningen kommer samtidig som rubelen fortsetter å stupe mandag morgen. Russerne flokket til bankene i helgene og tok ut milliardsummer.

Utviklingen skjer etter en helg der seks land og EU-kommisjonen ble enige om å utvise noen russiske banker fra betalingssystemet Swift, i tillegg til at sanksjoner ble innført mot Russlands sentralbank. Sistnevnte sanksjoner trådte i kraft natt til mandag.