Kraftig oppgang i britenes inflasjonsforventninger

De britiske husholdningenes forventninger om fremtidig inflasjon har gjort et byks i februar, melder Nyhetsbyrån Direkt og viser til Reuters.

En undersøkelse YouGov og Citigroup har utført, viser at forventningene om inflasjonen om ett år har økt til 5,6 prosent. I januar var tilsvarende tall 4,8 prosent.

De langsiktige forventningene – som gjelder for de neste fem–ti årene – har gått opp til 4,1 prosent, fra tidligere 3,8 prosent. Dette er en tangering av rekordnivået fra juni 2011, ifølge nyhetsbyrået.

I januar var den årlige prisveksten i Storbritannia på 5,5 prosent – det høyeste nivået siden mars 1992. Boligpriser og kraftpriser sto for de største bidragene til prisveksten. I desember var den på 5,4 prosent.

Ser toppen i april

Nylig ble det kjent at Oxford Economics venter at den britiske inflasjonen ikke vil toppe ut før i april – med en rate på 7,5 prosent – løftet av energiprisene.

«Svært høy inflasjon vil bety at 2022 vil gi trang økonomi for husholdningene, men vi forventer at inflasjonen vil falle betraktelig tilbake neste år, og vår modellering antyder at sjansene for et skifte til et høyinflasjonsregime forblir lave», skrev Oxford Economics, ifølge TDN Direkt.

Tidligere i februar høynet Bank of England styringsrenten fra 0,25 til 0,50 prosent – men beslutningen var bare én stemme fra å utgjøre en større heving. Rentebanen i den pengepolitiske rapporten pekte mot en styringsrente på 1,50 prosent innen utgangen av første halvår 2023.