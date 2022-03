TAPT: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets anslår at Norge tjener 40 milliarder kroner ekstra i måneden som følge av de forhøyede energiprisene, og at oljefondet kjapt kan dekke inn milliardene som kan gå tapt i Russland. Her fra Finansavisens Investordagene i 2021. Eivind Yggeseth