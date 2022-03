Det er ikke bare i oljemarkedet at Russlands opptrapping av offensiven mot Ukraina har utløst store bevegelser. 10-årsrentene på tysk og amerikansk statsgjeld har falt kraftig, spesielt siden mandag ettermiddag.

Den tyske 10-åringen er nå tilbake i negativt territorium, for første gang siden 1. februar. Fallet har også smittet over på tilsvarende renter her hjemme.

DNB Markets omtaler i onsdagens morgenrapport sin argumentasjon for at oppgangen i renteforventningene i eurosonen siden starten av februar har vært litt overdrevet, og at investorene har tatt feil i å tro at Den europeiske sentralbanken (ESB) har det like travelt som Fed med å få opp rentene for å få ned inflasjonen.

– Rett, men på feil grunnlag

«Vi har tenkt at renteforventningene i eurosonen dermed burde komme litt ned igjen. Nå viser det seg at vi får rett, men på litt feil grunnlag. (...) Triggeren for det kraftige fallet i rentene i eurosonen virker nemlig å være uttalelser fra ESBs styremedlem Fabio Panetta», skriver Ingvild Borgen.

Panetta mener en forsiktig tilnærming i normaliseringen av pengepolitikken vil være det rette når Ukraina-krigen stiller økonomien overfor et sjokk som skaper både økt prispress og svakere vekst.

Markedet reagerte raskt og investorene gikk fra å prise inn mer enn fem rentehevinger (på 0,25 prosentpoeng) fra ESB de neste tre årene, til å prise inn rundt tre nå.

Bør ha samme effekt på Fed?

Samtidig har renteforventningene også i USA falt kraftig det siste døgnet.

«Dette er litt mer overraskende. Sjefen for Atlanta Fed, Raphael Bostic, var ute litt etter Panetta og sa at han så for seg at Fed hever renten med 0,25 prosentpoeng på mars-møtet i mars, og at en heving på 0,50 prosentpoeng ikke kunne utelukkes dersom inflasjonstallene for februar ikke viser en nedgang», skriver Borgen.

DNB-analytikeren mener de ulike beskjedene fra Panetta og Bostic understreker at krigen i Ukraina påvirker utsiktene for vekst og inflasjon ganske annerledes i eurosonen og USA.

«Eurosonens økonomier rammes mer negativt av oppgangen i allerede høye energipriser, samtidig som risikoen for at inflasjonen skal bite seg fast på varig høye nivåer ikke er like høy som i USA. Markedsreaksjonene tyder imidlertid på at investorene mener krigen i Ukraina bør ha den samme effekten på Fed som på ESB, og at en mer forsiktig tilnærming er på sin plass nå som krigen skaper usikkerhet og vedvarende uro i markedene», fortsetter Borgen.