Usikkert hvordan krigen i Ukraina vil påvirke USAs økonomi

USAs sentralbanksjef Jerome Powell vil i en tale onsdag si at implikasjonene av krigen i Ukraina er svært usikre for økonomien i USA. Det fremgår av manuskriptet til talen Powell skal holde i Representantenes Hus, ifølge Dow Jones Newswires.

Powell sier også at arbeidsmarkedet i USA er "ekstremt stramt" og at lønningene stiger i raskeste takt på mange år. Videre sier han at inflasjonen har økt med sterk etterspørsel og at prisøkningene sprer seg til et bredt område av varer og tjenester.

Powell venter at inflasjonen vil avta i år og mener det kan være passende med en renteøkning om to uker.

TDN Direkt