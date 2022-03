– Jeg tror at vi får solgt aksjene, men spørsmålet er om vi får noen penger for det, sier NBIM-sjef Nicolai Tangen om pålegget om at Oljefondet skal helt ut av russiske markeder.

– I realiteten er verdiene så vidt positive på London-børsen nå, sier han.

– FTSE har satt pris null på disse aksjene. Så skal vi verdsette disse aksjene etter beste evne. I noen grad vil det skje ved ekstern verdsettelse, supplerer nestleder Trond Grande.

Hadde 25 mrd.

Rundt årsskiftet hadde fondet aksjer for rundt 25 milliarder kroner i tillegg til rundt 5 milliarder kroner i eiendom.

Ikke bare er det russiske markedet stengt for Oljefondet. Det er også store begrensninger i hvem aksjene eventuelt kan selges til:

– Det er en sanksjonsliste over selskaper og personer som vi ikke kan selge til, sier Tangen.

Utover denne listen har ikke NBIM en egen liste over aktører fondet ikke kan selge til.

– Vi kan ikke si noe om når nedsalget kan skje, sier Grande.

Knallår i 2021

Fra før var det kjent at 2021 var et voldsomt godt år for Oljefondet. I en egen presentasjon i januar ble det kjent at avkastningen var på 14,5 prosent, og at fondet økte med 1.580 milliarder kroner.

Torsdag kom hele årsrapporten, med mer detaljer om eierskap og avkastning.