ESB: Inflasjonsnarrativet må endres

Rådsmedlemmene i rentekomiteen i Den europeiske sentralbanken mente det var usannsynlig at inflasjonen i eurosonen ville falle under målet på mellomlang sikt.



Det fremgår av referatet fra sentralbankens forrige rentemøte, fremlagt torsdag, ifølge Reuters.



Videre var det bred enighet blant medlemmene på møtet at situasjonen hadde endret seg og at inflasjonsnarrativet måtte endres.



Det ble også bemerket at rådet skulle unngå å karakterisere inflasjonsutviklingen som midlertidig og istedenfor legge vekt på at inflasjonen var ventet å falle i løpet av året.

(TDN Direkt)