– Vi trenger å styrke bedrifter, vi trenger å styrke arbeidsplasser og vi trenger ikke minst å sikre at man setter fart på den omstillingen norsk næringsliv står overfor gjennom det grønne skiftet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Torsdag møttes representantskapet i NHO for å bli enige om sine forhandlingsposisjoner før årets lønnsoppgjør.

– Diskusjonen var veldig preget av det alvorlige bakteppet vi har nå med Ukraina-situasjonen. Vi hadde corona før det, og vi ser at det er veldig stor usikkerhet om hvordan økonomien kommer til å utvikle seg, sier Almlid.

I slutten av februar fastsatte arbeidstagerorganisasjonene sine krav for lønnsoppgjøret. LOs representantskap krevde blant annet økt kjøpekraft for alle. Almlid vil ikke kommentere hvorvidt det er oppnåelig.

– Det er for tidlig å si. Vi går jo inn i forhandlingene med mål om ha styrket konkurransekraften vår. Så vil forhandlingene vise hvordan dette kommer ut. Det er også slik at vi har ikke alle anslagene på bordet for prisutviklingen, sier han.

Strømprisene øker – også for bedriftene

I forkant av lønnsoppgjøret har flere vist til at nordmenns kjøpekraft allerede er svekket gjennom blant annet økte strøm- og bensinpriser. Etter at Russland invaderte Ukraina, ser man at prisene øker ytterligere.

– Det er veldig viktig at når de prisene øker, så øker de også for bedriftene. Hvis du får høyere energipriser, som du nesten må forvente, ikke minst på grunn av at gassprisene øker, så vil det naturligvis også gjøre det mer utfordrende for mange bedrifter, for de får jo den samme regningen, påpeker Almlid.

– Når du sier at konkurransekraften må økes, betyr det at dere ikke kan gi arbeidstagerne så mye lønnsøkning?