DNB Markets opplyser i fredagens morgenrapport om økte gnisninger i pengemarkedet som følge av sanksjonene mot russiske banker.

«For hver dag som går, blir man stadig oppmerksom på konsekvenser av sanksjonene man ikke hadde tenkt på før. Så også i går. For risikoindikatorene i pengemarkedet har begynt å røre på seg», skriver valutastrateg Magne Østnor.

– Mister viktige innskuddskunder

Meglerhuset tror årsakene er sammensatte.

«I kjølvannet av sanksjonene på russiske banker har internasjonale banker mistet viktige innskuddskunder, særlig i dollar, og er nå nødt til å erstatte denne innskuddsfinansieringen fra annet hold. Samtidig vet vi at enkelte banker har engasjementer eller investeringer i Russland som de nå må ta tap på. Dette har ikke bare påvirket bankenes aksjekurs, men også kredittpåslaget de må betale for finansiering», går det frem av rapporten.

«En ytterligere kompliserende faktor er at pengemarkedet for tiden er i en overgangsfase, der -ibor-renter skal erstattes med andre referanserenter. Litt ulik praksis i ulike markeder og mellom markedsaktører gir ekstra gnisninger», fortsetter DNB-strategen.

– Høyt rentepåslag en tid fremover

Han viser videre til at forskjellen mellom 3 måneders USD Libor (London Interbank Offered Rate) og forventet styringsrente (OIS) med start om knappe to uker i går steg hele 9 basispunkter.

«Vi må tilbake til våren 2020 for å finne en lignende daglig endring og nivå. Med et høyere pengemarkedspåslag i dollar, er det ikke overraskende å se det smitte over i kroner. Nibor-påslaget steg ytterligere i går, og er nå oppe over 50 basispunkter», heter det.

«Med utsikter til ganske stram strukturell likviditet i banksystemet de neste månedene, er det nok å anta at Nibor-påslaget kan holde seg høyt en tid fremover. Skulle imidlertid påslagene fortsette høyere, har Fed flere virkemidler for å tilby dollarlikviditet, enten via swap- eller repo-fasiliteter», skriver Østnor.