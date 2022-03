Viktige USA-tall knuser konsensus

678.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i februar, viser dagens offisielle arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) fra amerikanske statistikkmyndigheter.

Dette er opp fra januar-noteringen på 467.000 nye arbeidsplasser for rapporten som typisk omtales som månedens viktigste nøkkeltall. Det var en solid overraskelse på oppsiden.

Konsensus knust

Konsensus pekte ifølge både Reuters og Trading Economics mot at 400.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i februar.

«Omicron er bak oss. Men gitt at sysselsettingsveksten bak oss allerede har vært såpass sterk – noe som tyder på at omicron-varianten heller ikke la for stor demper på aktiviteten, ser ikke markedet for seg at det hele har akselerert videre», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov hos Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport fredag.

Konsensus pekte videre mot en ledighet på 3,9 prosent i februar, ned fra 4,0 prosent i januar. Ledigheten overrasket også positivt, ved å komme inn på 3,8 prosent.

Null lønnsvekst

Månedsveksten i lønningene kom inn på null, godt under forventede 0,5 prosent og enda mer under januar-veksten på 0,6 prosent. På årsbasis var lønnsveksten på 5,1 prosent, som også er godt under konsensus på 5,8 prosent og januar-noteringen på 5,5 prosent.

En svakere lønnsvekst enn ventet kan bidra til å dempe en inflasjon som allerede er under massivt press fra eskalerende råvarepriser i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.