Bare over en uke siden den russiske presidenten Vladimir Putin beordret troppene sine inn i Ukraina, har makroøkonomene begynt å regne på hva som blir utfallet for hva som i dag er verdens ellevte største økonomi.

JP Morgan Chase-økonomene venter at Russlands bruttonasjonalprodukt (BNP) vil falle med 7 prosent i år, det samme som hva økonomene i Goldman Sachs anslår, skriver Bloomberg. Det understrekes at utsiktene er vanskelig å forutse og fort kan endres.

Får økonomene rett, betyr det at Russland er på vei inn i en økonomisk kollaps som vil overgå gjeldskrisen i 1998. Da falt landets BNP med 5,3 prosent.

BNP er en viktig økonomisk størrelse som sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi.

Dyp resesjon

Den russiske gjeldskrisen begynte i august 1998 som følge av stadige rentehevinger, stor kapitalflukt og en tilhørende forverring av investorers risikoappetitt i fremvoksende markeder.

Det førte til at det russiske aksje-, obligasjons- og valutamarkedet kollapset i frykt for at rubelen ville krasje og staten ville misligholde gjeld.

Nå sliter den russiske økonomien stort på grunn av Vestens stadig lengre liste av straffegrep mot landet, de styrtrike oligarkene og økonomien.

«Sanksjoner undergraver to pilarer som støtter stabilitet – utenlandsreservene til sentralbanken og Russlands overskudd i driftsbalansen,» skriver JPMorgan-økonomene med Bruce Kasman i spissen i et notat.

«Den russiske økonomien vil kjenne på sanksjonene, og økonomien ser nå ut til å gå mot en dyp resesjon,» heter det.



Sjefstrateg for State Street Global Markets, Tim Graf, mener at det vil heller være et stort problem for Russland om sanksjonene opprettholdes i lengre tid.

– Jo lengre sanksjonene opprettholdes, og spesielt hvis de utvides til å ramme eksporten av olje og gass, jo mer trolig er det at Russland blir et urørlig kapitalmarked i mange år fremover, sier han.