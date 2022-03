Fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA viste at 678.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i februar, og knuste dermed konsensus på 400.000.

Dette var andre måned på rad med en kraftig overraskelse på oppsiden.

Ledigheten kom inn noe lavere enn ventet, mens yrkesdeltakelsen trakk noe videre opp.

Oljeprisene amok

«En stadig litt bedre utvikling i tilbudssiden i arbeidsmarkedet bidrar nettopp til å dempe den høye lønnsveksten, og vi så da også av tallene på fredag at timelønnsveksten var svakere enn konsensus hadde sett for seg. Isolert sett demper dette litt av inflasjonsfrykten. Men dette bildet overskygges mer av presset i energi- og råvaremarkedet», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i mandagens morgenrapport.

Og dette presset har bare økt ytterligere mandag morgen, med oljepriser som stiger voldsomt etter uttalelser fra den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken søndag om at USA og de allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport.

– Vi anser nå sannsynligheten for at russisk eksport blir direkte påvirket av sanksjoner som svært høy. Tiltaket antyder også at markedet ikke har priset inn muligheten for direkte sanksjoner mot russisk olje, sier råvarestrateg Daniel Hynes i ANZ til Reuters.

Mandag formiddag står frontkontrakten for Brent-oljen i 127,16 dollar pr. fat, opp nærmere 8 prosent i dagens handel. Dette er likevel kraftig ned fra dagens høyeste på 139,13 dollar pr. fat.

Se opp på torsdag

Med dette som bakteppe skal vi ifølge sjeføkonom Gonsholt Hov se opp for de amerikanske inflasjonstallene denne uken.

«Årsveksten i produsentprisene har vist tegn til å toppe litt ut. Men på kort sikt tyder tallene på at det fortsatt er mer oppside i konsumprisene (KPI). (...) Høy faktisk inflasjon, kombinert med press på råvare- og energipriser og dermed også høye inflasjonsforventninger, understreker at det fortsatt er risiko for at den sterke prisveksten biter seg mer fast», skriver han videre.

«Men selv om det er fortsatt er klart forventet at Fed hever renten i mars, ser vi nå at det prises en liten mulighet for at de heller holder renten i ro. Det ligger i dette at markedet tror at hensynet til de usikre vekstutsiktene fremover, veier tyngre enn hensynet til oppsiderisikoen på inflasjonssiden», fortsetter Handelsbanken-økonomen.

Høyest siden 1982

Amerikansk totalinflasjon er ventet til 7,9 prosent på årsbasis i februar, noe som i så fall vil være opp fra 7,5 prosent i januar og den høyeste noteringen siden januar 1982.

Fra januar til februar er totalinflasjonen ventet på 0,8 prosent, noe som vil være opp fra 0,6 prosent fra desember til januar.

Konsensus for kjerneinflasjonen er 6,4 prosent på årsbasis i februar. Dette vil være høyeste notering siden august 1982.