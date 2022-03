Med blikkert rettet mot rentebeskjeden og nye prognoser fra Den europeiske sentralbanken (ESB) på torsdag, tror sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, at det ligger i kortene at BNP-prognosene vil revideres ned.

Enda mer at inflasjonsprognosene vil løftes kraftig som følge av den sterke oppgangen i energi- og råvareprisene.

«Gitt krigen i Europa, vil imidlertid ESB legge størst vekt på de usikre vekstutsiktene. Selv fra det mest haukete holdet i ESB har vi i det siste hørt at det er tid for å se an situasjonen», skriver gonsholt Hov i morgenrapporten mandag.

Det har da også ifølge sjeføkonomen skjedd en ganske klar reprising i rentemarkedet. Han peker på at markedet i forkant av krigen nemlig så for seg at renten ville settes opp med 50 basispunkter innen årsslutt.

«Disse forventningene er nå skjøvet mer tilbake, men ikke mer enn at det fortsatt er priset en viss oppgang i løpet av andre halvår; markedsprisingen indikerer en oppgang på omtrent en kvarting innen årsslutt», skriver gonsholt Hov.

Både Nordea Markets og Danske Bank tror at den første rentehevingen kan bli skjøvet ut i tid.

Selve budskapet

I sum mener sjeføkonomen i Handelsbanken budskapet fra ESB denne gangen vil være at de er avventende, og at de har fleksibilitet i innretningen av de pengepolitiske virkemidlene, samt at de trolig ikke vil gjøre endringer i guidingen av pengepolitikken.

«Dette innebærer at de fortsatt vil si at renten skal opp (kort tid) etter at verdipapirkjøpene er avsluttet», skriver gonsholt Hov.

Det er ikke satt noen endelig sluttdato for disse kjøpene. Implisitt heller markedet ifølge sjeføkonomen mot at APP-kjøpene er avsluttet innen utgangen av året – jamfør den nåværende renteforventningen, men ESB vil holde dette åpent nå på torsdag, mener Gonsholt Hov.