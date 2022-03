Oljeprisene får god støtte også tirsdag morgen etter mandagens varsel fra Russlands regjering om at den vurderer muligheten for å stanse gasseksporten til EU gjennom rørledningen Nord Stream 1.

Frontkontrakten for Brent-oljen er opp 3,6 prosent på 127,62 dollar pr. fat, noe som er rundt 4 dollar over nivåene da Oslo Børs stengte mandag. WTI-oljen stiger 3 prosent til 123,03 dollar pr. fat.

«Energikostnader, sammen med bred oppgang i råvareprisene, gjør at break-even inflasjonsratene presses videre oppover. Nominelle langrenter er litt opp, over 2-10-årssegmentet, men i sum betyr dette at de implisitte realrenteforventningene holdes nede på fortsatt lave nivåer. Noe som illustrerer uro rundt vekstbildet fremover», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i tirsdagens morgenrapport.

– Krevende spagat

«De store sentralbankene står nå i en krevende spagat. Bedømmelsen i markedet er at hensynet til et svakere og mer usikkert vekstbilde, veier tyngst. Markedet har begynt å prise en viss risiko for at det ikke blir renteheving fra Fed nå i mars. Men dette er altså langt fra hovedforventningen, og trykket er fortsatt på den amerikanske sentralbanken», heter det videre.

Gonsholt Hov påpeker at markedet har en klar sannsynlighetsovervekt for totalt 6 hevinger fra Fed i år.

«Ser vi til eurosonen, er det fortsatt priset en viss renteoppgang i løpet av andre halvår; om lag 20 basispunkter opp. Men vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid før det var priset at ESB ville bevege seg ut av negative renter i løpet av dette året. Volatiliteten i både aksje- og rentemarkedet har fortsatt å trekke oppover, og illustrerer igjen de usikre utsiktene», skriver sjeføkonomen.