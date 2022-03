Sentimentet blant amerikanske småbedrifter falt fra januar til februar, viser sentimentindeksen fra NFIB (National Federation of Independent Business).

Indeksen, som falt fra 97,1 i januar til 95,7 i februar, har ifølge sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets gitt en nokså god pekepinn på inflasjonsutviklingen.

Seks av de ti delindeksene falt, og 26 prosent av de spurte bedriftene oppga inflasjonen som sin største bekymring.

– Inflasjon fortsatt et problem

– Inflasjonen fortsetter å være et problem for bedriftene, noe som medfører at flere setter opp salgsprisene igjen i februar, sier NFIBs sjeføkonom Bill Dunkelberg i en kommentar.

68 prosent av bedriftene ser høyere priser, mot 61 prosent måneden før. Andelen har ikke vært høyere på 48 år.

Tilbudsforstyrrelser og arbeidskraftmangel er fortsatt et problem, med påfølgende lavere salg for mange. Noen flere bedrifter har planer om å øke antall ansatte, mens 48 prosent har ledige plasser som ikke kan fylles.