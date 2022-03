Inflasjonen øker mer enn ventet

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,1 prosent fra januar til februar 2022, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag. Fra februar 2021 til februar 2022 steg KPI 3,7 prosent, opp fra 3,2 prosent forrige måned.

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer (KPI-JAE) steg med 2,1 prosent fra februar 2021 til februar 2022, opp fra 1,3 prosent i januar.

Matvareprisene hadde en uvanlig høy månedsendring til februar å være, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden. Fra januar til februar 2022 steg matvareprisene 4,5 prosent, som er en sjelden stor oppgang.

– Den store månedsoppgangen må sees i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom leverandørene og kjedene. Leverandørene har anledning til å justere prisene inn til dagligvarekjedene to ganger i året basert på dokumenterbare endringer i kostnadene deres, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Høyere enn ventet

DNB Markets ventet at kjerneinflasjonen endte på 1,9 prosent.

«Senere i dag publiserer det tekniske beregningsutvalget (TBU) sine anslag for inflasjonen, som blir et viktig grunnlag for årets lønnsforhandlinger, og siden den forrige beregningen, har viktige premisser omkring oljepriser og strømpriser trukket tydelig oppover», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Også Handelsbanken Capital Markets var overbevist om at vi fikk en runde med høy inflasjon. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov forventet at kjerneinflasjonen i februar hoppet tilbake til desembernivået på 1,8 prosent.