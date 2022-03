ESB har videre til hensikt å fortsette med reinvesteringer av hovedstolen som forfaller under APP-programmet i en lenger periode, også etter den første renteøkningen.

Videre vil ESB bremse kjøpene under pandemiprogrammet (PEPP) i første kvartal 2022, før programmet vil avsluttes ved utgangen av mars 2022. Verdipapirer kjøpt under PEPP som går til forfall vil bli reinvestert til minst utgangen av 2024.

Senker vekst, høyner inflasjon

«Det ligger i kortene at vekstutsiktene er mer dempet, samtidig som ESB vil måtte ta innover seg at inflasjonen fremover blir mye høyere enn de har tenkt så langt. Men det er uansett antatt at ESB vil legge størst vekt på de svekkede og usikre vekstutsiktene. Selv fra det mest haukete holdet i ESB har vi i det siste hørt at det er tid for å se an situasjonen», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i dagens morgenrapport.

På pressekonferansen i kjølvannet av rentemøtet ble det kjent at ESB senker prognosen for BNP-veksten i 2022 fra 4,2 til 3,7 prosent, og risikoen ligger ifølge banken på nedsiden.

Samtidig høyner ESB prognosen for 2022-inflasjonen fra 3,2 til 5,1 prosent, og her ligger risikoen klart på nedsiden. Inflasjonen kan ifølge ESB-sjef Christine Lagarde bli betydelig høyere på kort sikt.

Langrentene spretter opp

Rentemarkedet har dog priset opp igjen sine forventninger til ESB, og disse forventningene stiger ytterligere i etterkant av dagens rentedom.

– Helt klart mer haukete enn ventet. De åpner for at APP-kjøpene kan avsluttes allerede i tredje kvartal, og vi ser at renteforventningene stiger markert på dette, sier Gonsholt Hov til TDN Direkt.

Renten på tyske 10-årige statsobligasjoner spratt i kjølvannet av pressemeldingen fra ESB opp fra rundt 0,20 prosent til rundt 0,30 prosent. Torsdag ettermiddag ligger den på 0,27 prosent.

– Helt klart at inflasjonsbildet skaper større uro også i ESB om dagen. Og generelt har vi sett at markedets styringsrenteforventninger har tatt seg opp på bred front, fortsetter sjeføkonomen.