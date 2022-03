Den europeiske sentralbanken (ESB) besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på null. Samtidig lar den de marginale innskudds- og utlånsrentene (rentekorridoren) bli liggende på henholdsvis minus 0,5 og pluss 0,25 prosent.

Alt er i tråd med konsensus.

– De har bestemt at obligasjonskjøpene skal trappes ned raskere enn det ble antatt forrige måned. Nå er planen å stoppe nettokjøp helt i tredje kvartal, avhengig av hvordan det går. Da kan det være mulig å sette opp renten, kommenterer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til Finansavisen.

– En tidligere formulering om at rentene forventes å være på dagens nivå eller lavere er også droppet, men det var ikke mange som trodde at det egentlig var realistisk å ha en rente lavere enn minus 0,5 prosent i ESB.

Kursendring og kompromiss

Jullum peker på at dagens beslutning er en liten kursendring, utløst av høy inflasjon, men også et kompromiss fordi krigen i Ukraina gjorde det enda vanskeligere for ESB.

– Krig og usikkerhet taler for å lette grepet om økonomien og redusere risikoen for å utløse en økonomisk krise i resten av Europa. Men krigen har også sendt råvareprisene til himmels, noe som har gjort en allerede høy inflasjon enda høyere, sier sjeføkonomen.

Siden i fjor sommer har inflasjonen i euroområdet beveget seg lenger og lenger unna ESBs mål på to prosent, og det skyldes ifølge Jullum ikke bare energiprisene.

Han peker på at det stadig er flere tegn til at bedriftene velter høye kostnader over på kundene, og risikoen øker for at inflasjonen øker.

– Faktisk kan man lett argumentere for at ESB startet innstrammingene for sent, fordi det så lenge ut til at inflasjonen var drevet av midlertidige effekter av coronakrisen, sier Danske Bank-økonomen.

Hvis ECB strammer raskt inn mens krigen rammer økonomien, er det ifølge Jullum en risiko for at det vil utløse en ny krise. Men hvis man strammer til for sakte og inflasjonen får et for godt grep, vil det bety at det senere blir nødvendig med en krise for å få inflasjonen ned igjen, mener han.

– Man kan trygt si at ECB er under press, og det er til og med meget mulig at en krise er uunngåelig, uansett hva de gjør nå, sier sjeføkonomen.