Tall fra amerikanske myndigheter viser torsdag at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 0,5 prosent fra januar til februar. Fra februar i fjor steg prisene 6,4 prosent.

Totalinflasjonen var 0,8 prosent på månedsbasis og 7,9 prosent på årsbasis, begge deler som ventet.

Høyeste på 40 år

7,9 prosent totalinflasjon på årsbasis er den høyeste noteringen siden januar 1982, da inflasjonen kom inn på 8,4 prosent.

Totalinflasjonen på årsbasis steg dermed fra 7,5 prosent i januar, mens kjerneinflasjonen steg fra 6,0 prosent måneden før.

6,4 prosent kjerneinflasjon på årsbasis i februar er den øvrig høyeste noteringen siden august 1982, da den kom inn på 7,1 prosent.

Torsdag skjedde det noe svært uvanlig i lønnsoppgjøret: Teknisk beregningsutvalg kom med oppdaterte tall for forventet prisvekst i 2022. Tallet økes fra 2,6 til 3,3 prosent. Kan det føre til at lønnskravene blir ekstra høye for å ha en buffer? Vi går gjennom dette og inflasjonstallene fra både Norge og USA med seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. 10.03.2022

Bensin og bolig

Bensinindeksen steg 6,6 prosent i februar, og utgjorde nesten en tredjedel av månedsveksten for totalinflasjonen. Matindeksen steg 1,0 prosent, og har ikke steget mer på en måned siden april 2020.

For kjerneinflasjonen, eksklusive mat og energi, utgjorde bolig den suverent største effekten.

På årsbasis var energindeksen opp 25,6 prosent i februar, mens matindeksen hadde steget 7,9 prosent. Årsveksten for disse indeksene er den høyeste registrert siden juli 1981.

Oljen amok – i mars

Det er verdt å merke seg at inflasjonstallene for februar ikke inkluderer det skarpe oppsvinget i oljeprisen som fulgte da USA gjorde det klart at de ville innføre importforbud mot russisk olje.

Brent-oljen spratt opp i nesten 140 dollar pr. fat på det høyeste, mens WTI-oljen kom seg over 133 dollar pr. fat.

Som en konsekvens har amerikanske bensinpriser steget til sine høyeste nivåer noensinne.

