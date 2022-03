ESB: Inflasjonen kan bli betydelig høyere på kort sikt

Den europeiske sentralbanken (ESB) venter en inflasjon i eurosonen på 5,1 prosent i 2022, 2,1 prosent i 2023 og 1,9 prosent i 2024, opplyste ESB-sjef Christine Lagarde på pressekonferansen i kjølvannet av dagens rentebeslutning.

Tidligere ventet banken 3,2 prosent inflasjon i 2022, 1,8 prosent i 2023 og 1,8 prosent i 2024.

Lagarde legger imidlertid til at inflasjonen kan bli betydelig høyere på kort sikt, og at risikoen for inflasjonsutsiktene på kort sikt følgelig er på oppsiden.

På sikt ligger inflasjonsforventningene rundt målet på 2 prosent, og ESB anser ifølge Lagarde det som stadig mer sannsynlig at inflasjonen vil stabilisere seg rundt målet.

Senker veksten

Videre øyner ESB 3,7 prosent BNP-vekst i 2022, 2,8 prosent i 2023 og 1,6 prosent i 2024.

I sine tidligere prognoser har ESB anslått en BNP-vekst på 4,2 prosent i 2022, 2,9 prosent i 2023 og 1,6 prosent i 2024.

Samtidig gjør ESB-sjef Lagarde det klart at risikoen for vekstutsiktene er på nedsiden.

