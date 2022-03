– Det er en stor økning i prisvekstanslaget fra 2,6 til 3,3 prosent, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets torsdag ettermiddag.

Han har akkurat fått meldingen fra TBU (Teknisk beregningsutvalg) der deres oppdaterte prognose for årets prisvekst kommer frem.

Det er sjelden at TBU må gjøre en slik revidering, bare en måneds tid etter at deres opprinnelige anslag kom. Fra å ha ventet en prisvekst på 2,6 prosent i år, ventes nå en vekst på 3,3 prosent.

Den store endringen påvirker lønnsoppgjøret som nå er i gang i industrien og frontfaget, men endringen sier også noe annet:

– Dette illustrerer også at det er stor usikkerhet om inflasjonen. Dette kan gjøre at partene kanskje ikke fester så stor lit til dette anslaget som de normalt gjør. Tenker man sånn så bør man kanskje ha enda mer lønnsvekst for å være på den sikre siden, for her kan inflasjonen fort bli enda høyere enn TBU legger opp til.

– Baner dette vei for lønnskrav på fire prosent?

– Det skal jeg ikke si for sikkert, men jeg blir ikke overrasket om vi havner der, sier Magnussen.

SSB slapp for øvrig tall torsdag morgen som viste at prisveksten i februar endte på 3,7 prosent, hvis man måler konsumprisindeksen mot februar i fjor.

Litt senere på dagen kom de amerikanske inflasjonstallene som viste en prisvekst på hele 7,9 prosent i USA i februar, målt på årsbasis.