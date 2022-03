Renteheving onsdag er nesten garantert

Onsdag 16. mars vil renten etter alt og dømme bli hevet i USA. CME Groups FedWatch Tool, som viser sannsynligheten for rentehevinger på de kommende rentemøtene i Den amerikanske sentralbanken, viser fredag at det er 95,9 prosent sannsynlighet for at renten heves fra dagens 0-0,25 prosent til 0,25-0,5 prosent. Onsdag var sannsynligheten på 94,9 prosent.

For bare en måned siden var sannsynligheten for en renteheving kommende onsdag på 50,8 prosent, men etter de siste månedenes inflasjonstall er det nå nesten helt sikkert at renten vil bli hevet. Det er samtidig bare 4,1 prosent sannsynlighet for at renten vil bli holdt uendret, og usannsynlig at renten heves med 0,5 prosentpoeng, til 0,50-0,75 prosent.

Det er også en sannsynlighet på 55,8 prosent for en ny renteheving den 4. mai, og da til 0,5-0,75 prosent, men det er også en sannsynlighet på 43,0 prosent for at Fed vil heve renten med 0,5 prosentpoeng.

På rentemøtet 15. juni er det, ifølge FedWatch Tool, nå 46,9 prosent sannsynlighet for at renten heves til 1,0-1,25 prosent, mens det er 38 prosent sannsynlighet for en heving til 0,75-1,0 prosent.