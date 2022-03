Børsoppgang i New York - elbilprodusent til all-time low

Goldman Sachs kutter i vekstprognosene for USAs økonomi, etter at nye inflasjonstall viste en oppgang til det høyeste nivået på 40 år. Den ny vekstprognosen for 2022 lyder på 1,75 prosent vekst, ned fra 2,0 prosent og langt under snittet av ekspertenes forventninger på 2,75 prosent, ifølge Marketwatch.

Til tross for utsikter til fortsatt vekst, dog lavere enn tidligere antatt, ser ekspertene i Goldman Sachs også en sannsynlighet for resesjon neste år på mellom 20 og 35 prosent.

Investorene var imidlertid ikke så opptatte av de ferske prognosene og hadde mer fokus på signaler fra president Vladimir Putin om en mulig fremgang i samtalene med Ukraina da børsene åpnet i New York.

- Markedene har nå priset inn Ukraina-krigen og ser nå frem til løsninger og en eventuell våpenhvile, sier Joachim Klement, i Liberum Capital, ifølge Bloomberg og TDN Finans.

Dow Jones spratt opp 0,8 prosent til 33.446 fra start, mens S&P 500 steg 0,5 prosent til 4.282. Nasdaq steg 0,3 prosent til 13.170. VIX-indksen faller 1,1 prosent til 29,90.

22 av de 30 aksjene i Dow Jones indeksen stiger, med Boeing opp 2,3 prosent til 182,51 dollar og Apple ned 0,6 prosent til 157,50 dollar.

Elbilprodusenten Rivian meldte torsdag kveld om et underskudd på 2,46 milliarder dollar i 4. kvartal 2021, tilsvarende 4,83 dollar pr. aksje. Selskapet solgt 909 biler og hadde driftsinntekter på 54 millioner dollar. For hele 2021 solgte selskapet 920 biler og hadde driftsinntekter på 55 millioner dollar.

Aksjen falt 6,4 prosent til 41,15 dollar og all-time low fra start. Aksjen har da falt 77 prosent siden toppen på 172 dollar 16. november i fjor.