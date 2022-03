Økt risiko for stagflasjon

Meglerhuset skriver at angrepet på Ukraina brakte stor usikkerhet rundt økonomien og markedsutsiktene. I løpet av de siste ukene har den tyske 5-årsrenten sett sitt største daglige fall siden den tyske gjenforeningen, mens noen av de daglige hoppene har vært blant de største siden gjeldskrisen i euroområdet.

En stund så det ut til at markedet slet med å bestemme i hvilken retning den økte usikkerheten skulle flytte rentene. På den ene siden svekker økt usikkerhet og høye energipriser de økonomiske utsiktene, mens økende risikoaversjon fører til etterspørsel etter obligasjoner.

Det snakkes igjen om stagflasjon nå som invasjonen av Ukraina har ført til en prisboom på energi og uro for økonomisk brems. Redaksjonssjef Are Haram i Finansavisen forklarer konseptet stagflasjon, historikken og hvorfor dette kan ramme økonomiene våre i dag.

På den annen side bidrar de høyere energi- og matprisene, den potensielle råvaremangelen og ytterligere belastninger på globale forsyningskjeder til å øke inflasjonen, i det minste på kort sikt, bemerker Nordea.

Realrentene har ifølge Nordea falt til nye rekordlave nivåer i euroområdet, mens inflasjonsforventningene har klatret over Den europeiske sentralbankens 2-prosentsmål, selv på mellomlang sikt, som tyder på at markedet har begynt å prise inn et stagflasjonsscenario.