Goldman Sachs: Jekker opp sannsynligheten for resesjon

Goldman Sachs har nå nedjustert sine prognoser for den økonomiske veksten i USA i 2022. De mener at risikoen for en amerikanske resesjon nå er så høy som 35 prosent, melder CNN.

De harde sanksjonene presser nå Russlands økonomi, og Institute of International Finance spår at den vil krympe med 15 prosent i år. Det er en lavkonjunktur som er dobbelt så alvorlig som det som fulgte av finanskrisen. Ettersom Russland er en stor eksportør av olje og gass, samt viktige landbruksprodukter og industrielle metaller, vil dette få globale følger.

«Økende råvarepriser vil sannsynligvis føre til en belastning på forbruket, ettersom husholdninger - og særlig de med lavere inntekt - blir tvunget til å bruke en større andel på mat og bensin», melder Goldman Sachs, som nå ser liten eller ingen økonomisk vekst i USA i løpet av første kvartal.

Også flere andre eksperter ser nå mørkere på utviklingen.

«Trusselen om at økende inflasjon vil overvelde nasjonens sterke økonomiske oppgang, vokser», påpeker sjeføkonom i Moody's Analytics overfor nettstedet.

USAs finansminister Janet Yellen uttalte derimot torsdag til CNN at det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatt er veldig sterkt, og at amerikanske husholdninger er i «god økonomisk form». Hun måtte imidlertid medgi at inflasjonen er et problem, men frykter ingen resesjon.