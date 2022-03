IMF: Russland kan synke ned i resesjon

– Vi tenker ikke lenger på russisk mislighold av utenlandsgjelden som noe usannsynlig, sier IMF-sjef Kristalina Georgieva til TV-kanalen CBS, men hun avviser at dette kan føre til et global finanskrise.

På grunn av sanksjonene som følge av krigen mot Ukraina er det nå stor fare for at Russland havner i en så stor økonomisk krise og dyp resesjon at landet må gå til betalingsstans. Eksport og import er hardt rammet, blant annet fordi Russland er delvis utelukket fra internasjonale betalingssystemer.

Russlands sentralbank har heller ikke lenger tilgang på en stor del av sine valutareserver fordi de er blokkert i vestlige banker av sanksjonene.

Dermed blir det vanskeligere å stabilisere rubelkursen, og devalueringen av rubelen har ført til betydelig lavere kjøpekraft for det russiske folk.

– Russland har penger til å betjene sin gjeld, men har ikke tilgang på dem, sier Georgieva og legger til at det også er blitt vanskeligere for russerne å betjene gjeld i utenlandsk valuta som dollar og euro.