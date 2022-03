I sine oppdaterte prognoser i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse, legger Finansdepartementet opp til sterkere vekst, men også høyere inflasjon enn i anslagene fra Nasjonalbudsjettet i fjor høst.

Departementet tallfester ikke anslagene for inflasjonen (eller lønnsveksten). Derimot tallfestes veksten i privat konsum, som fortsatt ligger klart over andre prognoser, 10,4 prosent.

– Mangel på arbeidskraft

I sin pressemelding omtaler imidlertid finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) økonomen slik.

– Det er sterk økonomisk vekst, og ledigheten er lav. Samtidig er det økt mangel på arbeidskraft og tiltakende lønns- og prisvekst.

Departementet mener at den lave ledigheten gir økt lønns- og prispress, og at det derfor kan bli behov for «enda raskere renteoppgang enn Norges Bank har varslet».

Vedum og departementet sier samtidig ikke et ord om eventuelle tiltak for å motvirke tapt kjøpekraft på grunn av høye strøm- og oljepriser.