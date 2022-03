Norske bedrifter så sterkere vekst – før krigen

Bedriftene venter sterkere vekst det neste halvåret, går det frem av en rapport fra Norges Bank tirsdag. Samtidig har over halvparten av bedriftene kapasitetsbegrensninger, og andelen er den høyeste siden høsten 2007.

Aktiviteten i næringslivet fortsetter å øke. Nedstengingen før jul bidro til fall i tjenestene mot husholdningene, mens de øvrige næringene rapporterer om vekst.

Intervjuene ble gjennomført den siste uken i januar og de to første ukene av februar, altså før Russland gikk inn i Ukraina 24. februar.

Kapasitetsbegrensninger

Under intervjuene gjentok bedriftene sine problemer med å få tak i arbeidskraft, i tillegg til utfordringene med logistikk og knapphet på innsatsvarer.

Bedriftene venter at aktivitetsveksten vil tilta gjennom våren og sommeren, og bekymrer seg mindre for smitteutvikling og smittevern enn tidligere. For mange handler usikkerheten nå i første rekke om nettopp kapasitetsbegrensninger og en prisvekst som bedriftene venter vil bli enda sterkere fremover.

Samtidig har sysselsettingen fortsatt å øke, men ikke like mye som i de to foregående rundene. Avdempingen i veksten ser ifølge undersøkelsen ut til å være midlertidig, og bedriftene ser for seg en oppgang på linje med veksten i fjor sommer og høst.

Anslaget for årets årslønnsvekst er oppjustert til 3,7 prosent, fra 3,3 prosent i november.

Signal før rentemøtet?

Både DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets advarte i sine morgenrapporter tirsdag derfor mot å lese for mye ut av vekstsignalene fra nettverket av bedrifter.

«Undersøkelsen har likevel en verdi, da den vil vise i hvilken grad norsk økonomi fortsetter i samme spor som den forrige undersøkelsen viste; med solid vekst, høyere kapasitetsutnyttelse og økende knapphet i arbeidsmarkedet. Gjør den det, vil det være enda et argument for at Norges Bank vil signalisere en høyere rentebane i forbindelse med rentemøtet sitt neste uke», skrev rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen i DNB Markets.

– I sum har presset økt

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken påpeker at dagens arbeidsledighet er betydelig lavere enn anslått av sentralbanken, og nær nivåene i forkant av finanskrisen.

«Bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft holder fortsatt svært høye nivåer. Kombinasjonen av høy etterspørsel og lavt tilbud, betyr økt lønns- og prispress; og det i en situasjon hvor kjerneinflasjonen allerede har skutt langt over Norges Banks prognoser», skrev han tirsdag.

«I sum har presset økt mot Norges Bank. Vi holder foreløpig fast ved prognosen om fire hevinger i år, mot tre hevinger, som Norges Bank har varslet så langt. Men risikoen er på oppsiden», la Gonsholt Hov til.